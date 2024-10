An drei Samstagen im November bieten die Gymnasien der Stadt Kaiserslautern Eltern und Kindern der vierten Grundschulklassen Gelegenheit, sich über die „Schulart Gymnasium als weiterführende Schule“ zu informieren. Den Start machen am 9. November das Hohenstaufen- und das Heinrich-Heine-Gymnasium. Am 16. November präsentieren sich Albert-Schweitzer- und Rittersberg-Gymnasium. Das Burggymnasium sowie St.-Franziskus-Gymnasium und -Realschule bilden am 23. November den Abschluss. An diesen Beratungstagen sind die Schulen von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Sie informieren über Voraussetzungen für den Besuch und geben einen Einblick in ihre Arbeit, insbesondere in der Orientierungsstufe. Lehrer stellen ihre Fächer vor, beraten Eltern und Kinder im Bereich der Fremdsprachen und bieten Entscheidungshilfen für die Wahl der ersten und der weiteren Pflichtfremdsprache an. Darüber hinaus geben sie Informationen zu den Schwerpunkten im jeweiligen Schulprofil, über Arbeitsgemeinschaften und weitere außerunterrichtliche Aktivitäten.