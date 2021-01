Im Schnitt dauert es rund 66 Tage, um eine neue Routine in den Alltag zu integrieren. Vorausgesetzt, man übt sie täglich ein. Dazu reichen 15 Minuten am Tag aus. Was am Ende aber zählt, sind die Wiederholungen. Demnach ist es gar nicht so einfach, neue, gute Vorsätze umzusetzen.

Hier ein paar Tipps von Bewegungsmanagerin Jennifer Höning:

1. Was dabei hilft, ist, sich einen Plan zu machen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Es kann Zwischenziele geben, und ein Plan ist immer auch dazu da, umgeschrieben und optimiert zu werden.

2. Dranbleiben ist die Devise. Wichtig sind dabei die Menschen, die einen umgeben. Sie sollten einen unterstützen und vielleicht sogar die gleichen Ziele haben. Nichts ist schwieriger, als alleine neue Vorsätze umzusetzen.

3. Vielen hilft auch eine Challenge. So verfolgen auch andere das gleiche Ziel, und man kann sich austauschen und Tipps erhalten. Das gilt im Sport genauso wie beim Abnehmen.

4. Sich selbst belohnen bei Etappenzielen und den Moment genießen sind meiner Meinung nach zwei ganz wichtige Komponenten, die nicht vergessen werden sollten. Genuss und Freude bei einem Training oder einem gesunden Essen zu haben, den Moment genießen zu können mit allen Sinnen, kann für das ganze Vorhaben sehr hilfreich sein.

5. Um das langfristige Ziel für ein Jahr nicht aus den Augen zu verlieren, sollten Etappenzielen formuliert werden. Mit der Familie und Freunden darüber zu reden, kann helfen, sich selbst besser einzuschätzen. Und beim Ziele verfassen sind alle gefragt, und es kommen meist sehr kreative Lösungen und Etappenziele dabei heraus.

Gleichgesinnte suchen

„Für mich gibt es nichts Schöneres, als an meinem Plan und meinen Zielen zu tüfteln und auch mit anderen darüber zu sprechen“, sagt Jennifer Höning. „Dazu suche ich mir Gleichgesinnte, gerne welche mit Erfahrungen in dem Themengebiet. Das motiviert mich und zeigt mir auf, dass viele Wege zu meinem Ziel führen. Diese Wege sind so individuell, so einzigartig, wie ich selbst bin. Und wenn ich mich selbst damit beschäftige, wird es ein guter Plan, der für mich auch funktioniert. Das habe ich in den letzten Jahren erlebt, und ich bin immer wieder begeistert und glücklich über die Ergebnisse.“

