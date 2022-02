Die Aktivisten von „Fridays for Future Kaiserslautern“ haben angekündigt, sich am 25. März am zehnten globalen Klimastreik zu beteiligen. Die weltweite Bewegung streikt 2022 bereits im vierten Jahr. Auch in Kaiserslautern finden seit März 2019 Proteste statt. Die Aktivistinnen fordern laut dem Kaiserslauterer Sprecher Sidney Schwalbach.die Regierungen weltweit auf, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und die Profite einiger Konzerne nicht über das Leben von Menschen zu stellen. Fridays for Future Deutschland will außerdem am 25. März Bilanz über die ersten 100 Tage der Regierung ziehen, nachdem kurz nach der Bundestagswahl Forderungen an die Ampel-Koalition gestellt wurden. „Eine Regierung, die einen fossilen Energieträger durch den nächsten ersetzt und schulterzuckend die Klimaziele für die nächsten Jahre abschreibt, hat die Dringlichkeit der Klimakrise offensichtlich nicht verstanden“, sagt Sina Ellinghaus aus der Ortsgruppe

Kaiserslautern. Sidney Schwalbach erklärt: „Wir streiken, damit Menschenleben wichtiger werden als Gaskonzerne, Wälder wichtiger als ein Kohletagebau und gerechte Lebensverhältnisse wichtiger als die Gewinne einiger Autofirmen. Intakte Ökosysteme können wir nur durch sofortige Emissionsreduktion erhalten – es wird Zeit, dass Regierungen weltweit dementsprechend handeln.“