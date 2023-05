Auf dem Einsiedlerhof stehen nach Pfingsten Arbeiten an der Jacob-Pfeiffer-Straße an. Rund eine Woche muss die Straße dafür voll gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Aber es stehen noch weitere Sperrungen an.

Ab 1. Juni wird die Asphaltdeckschicht der Jacob-Pfeiffer-Straße zwischen Lichtenbrucher Straße und Ramsteiner Straße erneuert. Bis voraussichtlich Mittwoch, 7. Juni, muss die Straße dafür voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt laut Stadt über die Von-Miller-Straße und Carl-Billand-Straße. Rund 150.000 Euro werden dafür investiert.

Jacob-Pfeiffer-Brücke wird untersucht

Parallel finden an der im Jahr 1960 errichteten Jacob-Pfeiffer-Brücke geologische Untersuchungen statt. Für diese Arbeiten (Kosten: rund 30.000 Euro) wird die Brücke für drei Tage vom 5. bis zum 7. Juni halbseitig zwischen dem Kreisverkehr bis zur Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Von-Miller-Straße und den Opelkreisel. Die Gegenrichtung bleibt für den Verkehr ohne Einschränkungen befahrbar.

Kreuzung drei Monate gesperrt

Ab Mitte Juni wird zudem die Kreuzung Jacob-Pfeiffer-Straße/Von-Miller-Straße umgebaut. Es entsteht eine neue Ampel. Darüber hinaus wird ein neuer Rad- und Gehweg in Richtung Airbase Ramstein errichtet. Die Arbeiten sind laut Stadtverwaltung mit Kosten von rund 550.000 Euro veranschlagt, gearbeitet werden soll drei Monate – unter Vollsperrung. Die örtliche Umleitung erfolgt über die Von-Miller-Straße und Carl-Billand-Straße. Der Verkehr von der Autobahn A6 wird über die Anschlussstelle Kaiserslautern West umgeleitet.