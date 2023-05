Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Polizeipräsidium Westpfalz legt am Sonntag ein besonderes Augenmerk auf die Motorradfahrer der Region. Bei einem Kontrolltag will die Polizei bei den Bikern vor allem für Sicherheit und vorausschauendes Fahren werben. Dabei geht es auch um ein Ärgernis. Den kompletten Juli nimmt die Polizei die Sicherheit von Motorradfahrern in den Fokus.

„Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben?“ Ein Satz, den Erik Hippchen, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeidirektion Kaiserslautern, bei einer Verkehrskontrolle niemals sagen würde.