Schönes Wetter, schöne Blüte: Perfekter hätte sich der Japanische Garten für die Osterfeiertage gar nicht vorbereiten können. Die Natur habe noch einmal richtig Gas gegeben, freut sich der Vorsitzende des Vereins Japanischer Garten Kaiserslautern, Stephan Brohl. Ein Meer von weißen und rosa Kirschblüten verleiht dem Garten an der Lauterstraße inzwischen den Charme, auf den sich regelmäßig auch viele Besucher von außerhalb freuen. Am mächtigen Magnolienbaum am unteren Bachlauf waren die Blüten am Donnerstag zwar noch nicht komplett, aber doch schon so weit geöffnet, dass er die Besucher verzauberte. Eine großblumige, nur kurz blühende Sternmagnolie am großen Teich verlor sogar schon vereinzelte Blüten. Am Gründonnerstag herrschte reges Kommen und Gehen im Garten und für die Feiertage liegen Brohl zufolge auch jede Menge Anmeldungen vor. Es seien aber noch genügend Plätze frei. Er ermunterte, die telefonische Anmeldung zwischen 10 und 16 Uhr unter 0631-370-6600 nicht nach dem ersten Versuch aufzugeben, sondern noch einmal zu probieren.

Foto 1 von 10 Der Japanische Garten Kaiserslautern präsentierte sich am 31. März in voller Blüte.