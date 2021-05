Viele Lkw-Fahrer und weit und breit keine Toilette – so stellt sich derzeit die Situation im IG Nord dar. Die Beschwerden über die Straßenverschmutzung durch menschliche Exkremente und Müll mehren sich. Die Stadtbildpflege sucht eine Lösung.

Im IG Nord herrscht ein hoher Anlieferverkehr und viele Lkw-Fahrer verbringen das komplette Wochenende dort, umreißt Bürgermeisterin Beate Kimmel im Werkausschuss der Stadtbildpflege die Situation. Sanitäre Anlagen gibt es vor Ort nicht, weswegen die Fahrer ihre Notdurft in der Natur verrichteten und Müll auf die Straße geworfen werde. „Wir können die Müllsituation so nicht hinnehmen“, betont Kimmel. Die Beschwerden von Anliegern und politischen Vertretern aus Siegelbach mehrten sich.

Ein Großteil der Lastwagen liefere Ware für eine Firma im IG Nord an, Gespräche mit dem Unternehmen seien bisher allerdings noch zu keinem Ergebnis gekommen, berichtet Kimmel.

In Straßenreinigungssatzung aufnehmen?

Als mögliche Lösung überlegt die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK), das IG Nord in die Straßenreinigungssatzung aufzunehmen und die Straßen häufiger zu säubern. Dies würde für folgende Straßen gelten: Clara-Immerwahr-Straße, Hans-Geiger-Straße, Oberer Hinterbusch, Im Alten Feld, Otto-Hahn-Straße und Marie-Curie-Straße. In welche Reinigungsklasse diese Straßen fallen würden, lasse sich noch nicht sagen, berichtet SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. Welche Kosten ungefähr auf die Anlieger zukommen könnten, zeigt eine Schätzung. Ein städtisches Grundstück mit 95 gebührenpflichtigen Metern käme in der Reinigungsklasse B-2-1 für kleinere Straßen auf 593 Euro pro Jahr, in der Gebührenordnung für größere Straßen (Reinigungsklasse S-2) auf 1186 Euro pro Jahr.

Öffentliche Toilette als Lösung?

Aus Sicht von Walfried Weber (CDU) wäre der Bau einer öffentlichen Toilette eine Maßnahme, die einer Reinigungspflicht vorzuziehen sei. Bei einer Rundfahrt durch das IG Nord Anfang Mai habe er keine größere Verschmutzung feststellen können. Rainer Kiefhaber, der Ortsvorsteher von Erfenbach, sieht den Schwerpunkt der Vermüllung eher weiter südlich, vor allem entlang der Umgehungsstraße und der Straße zwischen Kaiserslautern und Weilerbach, beispielsweise am Wendehammer. Dort liege sehr viel Müll.

Wenn es sich hauptsächlich um eine Firma handle, die von den LKWs beliefert werde, stelle sich die Frage, warum die Firma den Fahrern keine Infrastruktur zur Verfügung stelle, hakte Holger Munderloh von den Grünen nach. „Die Firma vergibt an die Fahrer Zeitfenster für die Anlieferung, in denen die Fahrer die sanitären Anlagen der Firma nutzen können“, berichten Kimmel und Buchloh-Adler. Am Wochenende und außerhalb der Zeitfenster sei es wegen Platzproblemen nicht möglich, die LKWs auf dem Firmengelände parken zu lassen. Die Firma habe die Zulieferer bereits darüber informiert, das IG Nord nur für die Zeit der Anlieferung anzufahren, doch viele hielten sich nicht daran. „Sie fahren am Rasthof Wattenheim vorbei und halten im IG Nord“, fasst es Kimmel zusammen.

Munderloh regte an, dass die Firma für die Fernfahrer eine Toilette aufstellen könnte. Walfried Weber schlug vor, dass die Anrainer gemeinsam eine Toilette gegen Gebühr betreiben könnten, die nicht nur von den LKW-Fahrern, sondern auch von den Radfahrern genutzt werden könnte, die auf dem geplanten Radweg unterwegs sein werden.

Erneut Gespräch mit Firma suchen

Der Werkausschuss einigte sich darauf, dass gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung erneut das Gespräch mit der Firma gesucht werden soll, um zu einer Lösung zu kommen. Die könnte darin bestehen, dass mobile Toiletten aufgestellt werden oder eine langfristige stationäre Sanitäranlage ins Auge gefasst werde. Der Vorschlag, die Straßen des IG Nord in die Straßenreinigungssatzung aufzunehmen, soll erst einmal nicht weiter verfolgt werden. Bis Sommer soll eine Lösung gefunden werden – so lange will die SK befristet einige Mülleimer aufstellen und das Gebiet 14-tägig reinigen. Grundlage hierfür seien bestehende Reinigungsaufträge der Referate Tiefbau und Liegenschaften.