In dem früheren Möbelhaus Kober, der heutigen vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk betriebenen Einrichtung P90, soll ein sogenanntes Clearinghaus entstehen. Der Stadtrat gab in seiner Sitzung am Montag geschlossen grünes Licht für ein von der Verwaltung erarbeitetes Konzept.

Das Gebäude soll künftig Menschen aufnehmen, gegen die eine Räumungsklage wegen Mietschulden beim Amtsgericht Kaiserslautern eingereicht wurde, Menschen, gegen die ein Räumungsurteil