Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den letzten Wochen seiner Amtszeit am Pfalztheater Kaiserslautern gibt Intendant Urs Häberli noch einmal richtig Gas. Als Regisseur präsentiert der Schweizer im Juni die Oper „Salome“. Im Übrigen freut er sich „auf ein reiches Programmangebot in den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Tanz“.

Urs Häberli ist seit 20 Jahren am Pfalztheater tätig, die Leitung des Dreispartenhauses hat er 2012 übernommen. Jetzt läuft sein Vertrag aus, seine Aufgaben nimmt künftig