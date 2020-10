Ein Ehepaar aus Kaiserslautern staunte nicht schlecht, als es am Samstagnachmittag zu ihrem in der Tiefgarage am Stiftsplatz geparkten Wagens kam. Als sie nämlich ihre Einkäufe im Kofferraum verstauen wollten, fanden sie darin mehrere fremde Einkaufstüten mit frischem Obst und Gemüse im Wert von gut 50 Euro, berichtete die Polizei am Wochenende. Anhand von gefundenen Belegen stammte die gesunde Kost vom Wochenmarkt. Wie sie in den Kofferraum gelangte, ist jedoch völlig unklar.

Das Ehepaar ist sich sicher, dass sie ihr Fahrzeug nach dem Parken verschlossen hatten. Bei der Rückkehr sei es auch noch verschlossen gewesen. Die fremde Ware übergaben sie der Polizeiinspektion in der Gaustraße, wo sie umgehend kühl gelagert wurde. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Eigentümer vor dem Verderben der frischen Lebensmittel meldet. Dort kann er seine Waren im Empfang nehmen und hoffentlich den ominösen Sachverhalt aufklären. Der Eigentümer kann sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 melden.