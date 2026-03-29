Wieder ein Spiel, in dem die U17 des FCK lange ordentlich aussieht, am Ende aber ohne Punkte dasteht. Beim KSC entscheidet eine Standardszene die Partie.

Maurizio De Vico, der Trainer der U17 des 1. FC Kaiserslautern, fand nach Abpfiff klare Worte. Es sei „wieder eine sehr bittere und frustrierende Niederlage in einem Spiel, in dem die glücklichere Mannschaft am Ende gewonnen hat“., sagte er nach der 0:1-Niederlage beim Karlsruher SC. Sein Team sei „sehr gut ins Spiel gekommen“ und habe „dominant im Ballbesitz“ agiert, allerdings „ohne besonders zwingend zu werden“. Genau darin lag das Problem des Nachmittags. Kaiserslautern hatte die Kugel, Karlsruhe hatte die Ordnung. Und wenn ein Gegner „defensiv sehr strukturiert“ ist, wie De Vico sagte, dann wird jede Torchance zur seltenen Währung.

Die Partie war entsprechend zäh. Viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab, Karlsruhe ließ wenig zu und setzte auf Kompaktheit und Körperlichkeit. Der FCK fand zwar immer wieder ordentliche Lösungen im Aufbau, aber im letzten Drittel fehlte das Tempo, der letzte Pass, der Moment, der eine stabile Defensive wirklich öffnet. „Gegen einen defensiv sehr strukturierten Gegner ist es natürlich schwierig, sich Torchancen herauszuspielen“, erklärte De Vico, und das war in Karlsruhe sichtbar.

Pech beim Gegentreffer

Nach dem Seitenwechsel versuchte der FCK, die Statik zu verändern. „Wir wollten in der zweiten Hälfte ein Stück weit risikofreudiger sein und haben unsere Positionierung angepasst“, sagte der Trainer. Es war der richtige Ansatz, weil das 0:0 ansonsten in Richtung eines Geduldspiels ohne große Ausschläge lief. Ausgerechnet in dieser Phase fiel das Gegentor – es war ein Treffer, der die Frustration auf FCK-Seite erklärte.

In der 65. Minute traf Anton Gutenkunst zum 1:0. Vorausgegangen war eine Ecke, danach landete der Ball unglücklich direkt vor den Füßen eines Karlsruhers. De Vico sprach von „ein bisschen Pech“, weil der Ball „nach einer Karlsruher Ecke vom Rücken unseres Spieler direkt vor den Füßen des Gegners landete, der ihn dann nur noch zum 1:0 einschieben musste“. Es war keine Glanzkombination, aber es war das, was diese Karlsruher Mannschaft auszeichnet: präsent im Strafraum, wach auf zweite Bälle, effizient, wenn sich ein Moment bietet.

Nun am Tabellenende

Der FCK reagierte, ging mehr Risiko und hatte seine Chancen. Die beste Gelegenheit hatte Nichita Cucuruz, der bei einer hundertprozentigen Chance aber nur den Pfosten traf. Genau diese Szene steht sinnbildlich für die bisherigen Wochen. Es fehlt oft nicht viel. Aber es fehlt eben der letzte Schritt zum Ertrag. „Wir haben erneut ein gutes Spiel gezeigt, konnten uns aber erneut nicht belohnen“, bilanzierte De Vico. Das ist die wiederkehrende Linie: solide Auftritte, ordentliche Phasen, aber zu wenig Punkte. In einer engen Liga A wird das irgendwann zur Rechnung, die man nicht mehr wegdiskutieren kann. Die U17 des FCK ist hier vorläufig ans Tabellenende gerutscht.

Nun kommt die Osterpause für die B-Junioren des FCK zur richtigen Zeit. Trainer De Vico kündigte an, dass die Spieler „jetzt eine Woche Pause“ haben, „in der sie mit Freunden und Familie die freie Zeit genießen und ein bisschen den Kopf freibekommen können“. Nach Ostermontag beginne dann die Vorbereitung auf die Partie gegen Nürnberg. Für den FCK ist das nächste Spiel die nächste Chance, aus guter Anlage endlich wieder Zählbares zu machen.