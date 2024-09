Melanie aus Altenglan wird den Abend in der Kammgarn sicher nicht so schnell vergessen. Und gut möglich, dass sie noch einige Tage ein lautes „Oooooooh Melli“ im Kopf haben wird. Schließlich hatte „Nightwash“-Moderator Ben Schafmeister im Rahmen des Comedy-Abends in der Kammgarn kurzerhand ein Lied über die Besucherin geschrieben.

Zuvor hatte er Melanie auf die Bühne geholt, sie ein wenig ausgefragt, um später genug Material zu haben. Überhaupt wurde viel gesprochen