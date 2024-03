Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaffeeklatsch: „It’s me“ – ein ungewöhnlicher Name für ein Café. Doch als Petra Heller sich vor fünf Jahren den langgehegten Wunsch nach einem eigenen Café erfüllte, sollte alles ganz genau so werden, wie sie es sich vorstellte: „It’s me“ eben.

„Meine Frau Petra hat mal bei einem Besuch in Holland gesagt: So etwas hätte ich auch gerne. Ein schönes Café, in dem man gut frühstücken