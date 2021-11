Am 1. Februar wird Ilona Benz neue Geschäftsführerin der KL.digital GmbH. Sie leitet derzeit noch die Stabsstelle Digitalisierung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, die sie im Jahr 2019 übernahm. Benz tritt damit die Nachfolge von Martin Verlage an, der mit Gründung der KL.digital GmbH 2017 auch deren Geschäftsführer wurde, seinen Vertrag jedoch zum Jahresende auslaufen lässt und mit seiner eigenen Firma im Bereich der Digitalisierung als Berater tätig werden will. Ilona Benz hat in einem Finanzamt in Baden-Württemberg ihre berufliche Laufbahn begonnen, jedoch schnell gemerkt, dass diese Tätigkeit sie nicht zufrieden stellte und ihr Beamtenverhältnis gekündigt. Nach einem Master-Studium kam die junge Frau als Referentin zum baden-württembergischen Gemeindetag und schließlich zur Stabstelle Digitalisierung.