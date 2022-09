Mit bis zu 200 Stundenkilometern haben sich acht US-Musclecars am späten Dienstagabend auf der A6 bei Kaiserslautern ein Rennen geliefert.

Am Dienstagabend meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 21.45 Uhr, dass bis zu acht US-Musclecars den rückwärtigen Verkehr der A6 bei Kaiserslautern-Einsiedlerhof zunächst blockierten und dann stark verlangsamten. Dieses Phänomen ist laut Polizei im Vorfeld illegaler Autorennen bekannt. Auch in diesem Fall verschafften sich die Fahrzeuge so genügend Platz, um möglichst unbehelligt ein illegales Rennen durchzuführen.

Die Autos, die sich im Anschluss mit Geschwindigkeiten über 200 Stundenkilometern (die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich liegt bei 130) ein Rennen lieferten, flüchteten danach über die A6 Richtung Saarbrücken. Eines der Fahrzeuge konnte im Rahmen der Fahndung gestoppt werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Das beschlagnahmte Fahrzeug wies weiter illegale Veränderungen durch Tuning auf, so die Polizei.

Autorennen auf der Autobahn sind kein Kavaliersdelikt

Bei illegalen Autorennen handele es sich nicht um Kavaliersdelikte. Seit fast fünf Jahren ist die Teilnahme an solchen Rennen strafbar. Die dabei genutzten Fahrzeuge, wie auch die Führerscheine der Teilnehmer, sind Einziehungsgegenstände und können beschlagnahmt werden, erklärt die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei Kaiserslautern entgegen, Telefon 0631 35340.