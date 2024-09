Vor einer illegalen Sammelaktion von Metallen und Elektroschrott am Samstag, 7. September, warnt die Kreisverwaltung. In Teilen des Landkreises seien in den vergangenen Tagen Flyer verteilt worden, in denen auf eine entsprechende kostenlose Haushaltssammlung hingewiesen worden sei, so die Pressestelle. Sie betont, „dass solche Abfälle ausschließlich über die Wertstoffhöfe des Landkreises oder der ZAK zu entsorgen sind, um sicher zu stellen, dass diese einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden“. Auch könnten sie bei der Abfallwirtschaft des Kreises – beispielsweise über die Abfall-App – kostenfrei zur Abholung angemeldet werden. Die Verwaltung bittet daher, am 7. September nichts zur Abholung bereit zu stellen.