Der Ärger über illegale Müllentsorgungen in der Kaiserslauterer Innenstadt reißt nicht ab. Immer wieder erreichen Zuschriften von empörten Lesern die Redaktion, zuletzt Anfang Januar aus der Richard-Wagner-Straße. Die Stadtbildpflege rät, ihr solche Funde umgehend zu melden.

Über einen unschönen Anblick in der Richard-Wagner-Straße hat RHEINPFALZ-Leser Ronald Laier die Redaktion vor wenigen Tagen informiert und aussagekräftige Fotos mitgeschickt. Die Stadtbildpflege habe er bereits vor den Feiertagen über die Ablagerungen informiert, schilderte der Leser. Geschehen sei dann wochenlang nichts. Solche illegalen Entsorgungen gebe es an der Stelle das ganze Jahr über. Jedes Mal müssten die Anwohner die Stadtbildpflege davon in Kenntnis setzen.

Er selbst habe bei der Stadtbildpflege angeregt, das Problem in ein Reinigungsprogramm zu übernehmen, so der Leser. Dies sei jedoch nicht geschehen. Er frage sich, ob die „Müllsherifs“ nur in den sauberen Vororten unterwegs seien und ob die Stadt nicht auch die Politessen mit der Aufgabe betrauen könne, illegale Müllentsorgungen zu melden.

Prophylaktische Sammeltour nicht finanzierbar

Den Zuständigen der Stadtbildpflege liege für die Richard-Wagner-Straße keine entsprechende Meldung vor, entgegnet Sandra Zehnle von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Zum Thema illegale Ablagerungen lasse sich jedoch grundsätzlich sagen, dass die Stadtbildpflege mehr als 80 Prozent aller Meldungen innerhalb von 48 Stunden abarbeite. Dies sei auch am Tag nach der Information durch die Pressestelle geschehen. Ein Mitarbeiter habe sich ein Bild von der Lage gemacht und die Müllablagerungen entfernt. Ein Mitarbeiter aus dem Umweltschnelldienst habe außerdem berichtet, dass er an drei Tagen zuvor täglich dort illegalen Müll eingesammelt habe und die Stelle aktuell regelmäßig kontrolliere.

Bezüglich der Anmerkungen des Lesers bat die Stadtbildpflege zu bedenken, dass die Kosten für diese Maßnahmen von den Müllgebührenzahlern der Stadt getragen werden müssten und eine prophylaktische Sammeltour für illegale Ablagerungen nicht finanzierbar sei. Die City-Wacht sei für einige Stunden in der Woche an verschiedenen Stellen in der Innenstadt – eher selten in den Ortsteilen – unterwegs und könne in diesem Umfang nicht alle Ablagerungen sehen und melden. Hier stehe insbesondere die Ermittlung der Verursachenden im Vordergrund.

Meldungen aus der Bevölkerung sind wichtig

Deshalb sei die Stadtbildpflege auf die Meldungen durch Beobachter wie beispielsweise die Bürger angewiesen. „Selbstverständlich“ meldeten auch die Mitarbeitenden der Stadtbildpflege illegale Müllablagerungen, die ihnen während ihrer Arbeit oder Sammeltouren auffielen. Eine Vielzahl der Meldungen gehe außerdem ganzjährig durch die Politessen ein. Allein im August 2023 habe der Politessendienst 41 illegale Müllablagerungen im Stadtgebiet gemeldet.