Am vergangenen Wochenende kam es im Waldgebiet zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer nördlich der B-37 etwa gegenüber der Einfahrt zum Ruheforst wieder zu Müllablagerung. Der Forst hofft auf Zeugen.

Ein sogenannter Big-Pack randvoll mit Bauschutt wurde an einer Forstwegekreuzung entsorgt, wie Forstrevierleiter Klaus Platz informiert. Auf Grund der Gewichtes der Ablagerung ist davon auszugehen, dass ein LKW mit Kran den Schutt abgeladen hat. „Da sich die Schweinerei in unmittelbarer Stadtnähe zugetragen hat, besteht die Möglichkeit, dass der Verursacher beobachtet wurde“, hofft Platz. Wer etwas gesehen habe, könne sich an die Polizei Kaiserslautern oder das Forstamt Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 341980 wenden.