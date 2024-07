Fünf Personen sind in den Fokus der Ermittler geraten, weil sie in mehreren von ihnen betriebenen, auch für Gäste zugänglichen Vereinsheimen in Kaiserslautern illegale Spielautomaten aufgestellt haben sollen. Wie Udo Gehring, Leitender Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern, mitteilte, werden gegen die Beschuldigten Ermittlungsverfahren „wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung sowie der Steuer- und Abgabenhinterziehung“ geführt. Die Kriminalpolizei und die Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle des Finanzamts Neustadt haben zwei Vereinsheime in Kaiserslautern sowie mehrere Gebäude durchsucht, um weitere Beweise zu finden. Laut Gehring wurden unter anderem mehrere illegale Spielgeräte und zahlreiche Unterlagen sichergestellt.