Am Samstag ist es endlich soweit: In der „Kalause“, der Residenz des Karnevalvereins Kaiserslautern (KVK), wird Carolin Barth als „ihre Lieblichkeit Carolin I. 2.0“ inthronisiert. Sie ist überzeugt, dass anders als im vergangenen Jahr dieses Mal nichts dazwischen kommen wird und die närrische Saison 2021/22 wie geplant und vorbereitet stattfindet.

Die neue Kampagne werde zwar etwas kürzer sein als die vorherige, dafür aber vollgepackt mit Veranstaltungen, ist Carolin Barth überzeugt. Nachdem sie das zurückliegende närrische Jahr – wegen Corona – eher ganz klein und eingeschränkt erlebt hatte, freut sie sich jetzt umso mehr auf ihre zweite Amtszeit. Vor allem auf den Ball der Prinzessinnen, den sie gemeinsam mit Vertreterinnen anderer Vereine wieder traditionell in Bad Dürkheim erleben wird.

Und dann natürlich die „Gala“ in der Fruchthalle „mit allem Drum und Dran“. Beim Gedanken an den komplett in den Vereinsfarben grün-weiß-rot geschmückten Saal, die kostümierten Leuten an ihren Tischen und den Einmarsch der Garden, gerät Carolin I. 2.0 ins Schwärmen: „Egal wie oft man Prinzessin war, die Gala ist immer etwas Besonderes.“

Mit närrischen Terminen prall gefüllter Kalender

Bei Caroline selbst hat sich inzwischen etwas verändert. Dem KVK ist sie zwar nach wie vor von ganzem Herzen verbunden, aber nicht mehr als Tänzerin und Trainerin engagiert. Sie arbeitet inzwischen Vollzeit und hat ein Pferd, das all ihre freie Zeit und Aufmerksamkeit braucht.

Das Tanzen vermisse sie allerdings schon, gesteht die Ex- und künftige Prinzessin des KVK. Von Kind auf mit der Fastnacht aufgewachsen, freue sie sich einfach, jetzt wieder mitmachen zu dürfen. Ihr närrischer Kalender ist zwar prall mit Veranstaltungen gefüllt, dennoch hofft Carolin, dass sie die Zeit finden wird, um mit ihrem Hofstaat bei ihrem Arbeitsplatz vorbeizuschauen. Rosenmontag bis Aschermittwoch hat sie vorsorglich Urlaub beantragt.

Auch sonst ist sie gerüstet: Ihr prachtvolles rotes Festgewand passe noch, berichtet sie, und bis auf ein paar Steinchen, die sich gelöst hätten, liege alles für die Inthronisation bereit – auch die Krone und das Zepter. Zur Zeremonie gehört außerdem eine neue Proklamation, die sie am Samstag vorlesen wird. Ab dann wird Carolin I. 2.0 wieder in Person von Walter Rupprecht den Pfalzgrafen Johann Casimir IV. an ihrer Seite haben. Gedanken macht sie sich deshalb keine. Sie sagt lachend: „Ich kenne den Mann und hab’ ihn ihm Griff!“