In der Bundesligasaison 1997/98 ist dem 1. FC Kaiserslautern etwas Einmaliges gelungen. Die Roten Teufel wurden als Aufsteiger Deutscher Meister. Am 2. Mai, dem vorletzten Spieltag, sicherten sich die Roten Teufel mit einem 4:0-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg den Titel. In der Altstadt herrschte im Anschluss Ausnahmezustand. Zehntausende Menschen bejubelten die Meisterschaft. Die offizielle Meisterfeier mit Parade durch die Stadt folgte einen Tag nach dem 1:1 zum Saisonabschluss beim HSV. Am 10. Mai verwandelte sich der Rathausvorplatz in ein Meer aus rot-weißen Fahnen, Schals und Trikots, als die Mannschaft auf dem Rathausbalkon die Meisterschale präsentierte. Welche Erinnerungen haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, an diese außergewöhnlichen Tage? Wie und wo haben Sie die Meisterschaft gefeiert? Schreiben Sie uns per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. In unserer Ausgabe vom 10. Mai wollen wir eine Auswahl der Zuschriften und Fotos, die bei uns eingehen, veröffentlichen.