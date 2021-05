Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz warnt vor einer Erhöhung der Grundsteuer B in Kaiserslautern. „Eine derartige Erhöhung trifft gerade in Coronazeiten die Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Viele kleine Händler und Gastronomen müssten diese Erhöhung aus der kaum mehr vorhandenen Substanz bezahlen. Besonders betroffen wären auch die im internationalen Standortwettbewerb stehenden Industrieunternehmen, die betriebsbedingt über große Betriebsgrundstücke verfügen“, erläuterte Michael Schaum, Geschäftsführer des IHK-Dienstleistungszentrums Kaiserslautern, vor der Stadtratssitzung am Montag (15 Uhr, Fruchthalle), bei der über eine mögliche Steuererhöhung diskutiert werden soll.

„Gute Wirtschaftsförderung sieht anders aus“

Die IHK Pfalz lehnt eine Erhöhung der Grundsteuer B ab. „Sie löst die strukturellen Haushaltsprobleme der Stadt Kaiserslautern nicht und schadet vielmehr allen Unternehmen der Stadt. Eine gute Wirtschaftsförderung sieht nicht nur in Coronazeiten anders aus“, so Schaum. Der IHK-Geschäftsführer betonte, die Grundsteuer B treffe Gewerbetreibende als Eigentümer mit bebauten oder bebaubaren Grundstücken genauso wie Mieter oder Pächter, da die Grundsteuer B wie bei Wohnungsmietern auf diese umgelegt werde. „Bei den unbebauten Grundstücken der Unternehmen handelt es sich nahezu ausschließlich um an das Betriebsgelände angrenzende Grundstücke, die perspektivisch für eine Erweiterung vorgesehen sind und damit der Standortsicherung dienen.“ Die zusätzliche Kostenbelastung bei einer Erhöhung der Grundsteuer B würde laut Schaum „einige Hundert Euro bei flächenmäßig sehr kleinen Händlern/ Gastronomen/Dienstleistern betragen, mehrere Tausend bis über 10.000 Euro bei großflächigen Händlern, Autohäusern oder kleineren Industriebetrieben und

in der absoluten Spitze sogar um 250.000 Euro bei sehr großflächigen Industrieunternehmen“. Schaum zufolge würden im PRE-Park allein für die von der PRE verwalteten Immobilien 126.000 Euro an zusätzlichen Steuern anfallen.