Die IHK Pfalz verspricht sich von der Fusion der Technischen Universität Kaiserslautern und dem Standort Landau besondere Chancen. „Die Pfälzer Wirtschaft setzt große Hoffnungen in starke Universitätsstandorte mit ausgeprägter Nähe zur regionalen Wirtschaft“, sagte Albrecht Hornbach, Präsident der IHK Pfalz, nach einem Austausch mit den Spitzen der beiden Universitäten. „Eine enge Zusammenarbeit ist unser Ziel. Sie ist notwendig, um Innovationen in der Pfalz zu fördern und diese neben der industriellen Nutzung vor allem für mittelständische Unternehmen leicht zugänglich zu machen.“ Die bisherigen Entwicklungen auf dem Weg zur Fusion seien sehr positiv. Besonders in Zeiten eines deutlichen Trends zu Innovation und Technisierung könnten starke Universitätsstandorte zu einem wesentlichen Standortfaktor werden, so Hornbach.

„Wir werden uns intensiv für die frühzeitige Weiterentwicklung der Austauschformate einsetzen und sie gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen und den Universitätsstandorten gestalten“, so Hornbach weiter. Bereits jetzt zeichneten sich Kooperationsprojekte ab – wie die gemeinsame Weiterentwicklung einer Start-up-Kultur über alle Lehrstühle hinweg. Denkbar ist für ihn auch die Zusammenarbeit bei Weiterbildungsangeboten für Fachkräfte aus der Pfalz. Aus Sicht der IHK bedarf es noch Mittelzusagen für die bis zur Fusion im Jahr 2023 nicht abgeschlossenen Transformationsaufgaben und für die wissenschaftliche Profilbildung. „Beide Universitäten haben fachliche Stärken, die für die Wirtschaft von Bedeutung sind. Diese sollten nicht aus dem Blick geraten, sondern im Schulterschluss mit der Landesregierung weiter gestärkt werden“, so Hornbach.