Kaiserslautern kann sich bis Ende Juni durch den Beitritt zum Pakt für Entschuldung der Kommunen (PEK) von 420 Millionen Euro Altschulden entlasten. Weil das aber als Auflage von Landesseite einen ausgeglichenen Haushalt voraussetzt, befürchten Vertreter der Industrie- und Handelskammer Pfalz erneute Steuererhöhungen. Die IHK appelliert deshalb an Verwaltung und Stadtrat, die angedachten Belastungen für die regionale Wirtschaft nicht umzusetzen. Sie verweist auf eine drohende Verschlechterung der Standortbedingungen für die ansässigen Unternehmen.

Angst vor einer Bettensteuer

„Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 415 auf 430 Prozentpunkte wäre ein neuer Höchstwert in der Pfalz, obwohl die Gewerbetreibenden in Kaiserslautern seit Jahren für stark ansteigende Gewerbesteuereinnahmen sorgen. Die Stadt sollte die Wettbewerbsbedingungen ihrer größten Steuerzahler nicht beeinträchtigen“, erklärte Michael Schaum, Geschäftsführer des Dienstleistungszentrums Kaiserslautern der IHK. Auch die Einführung einer Bettensteuer für Übernachtungsgäste, die nach Angaben von Schaum in der Pfalz noch nirgends erhoben wird, sieht er äußerst kritisch. „Sie würde die betroffenen Unternehmen gegenüber Anbietern außerhalb der Stadt stark benachteiligen, vom zusätzlichen Bürokratieaufwand und dem Erfordernis zusätzlichen Personals bei der Stadtverwaltung ganz zu schweigen“. Der Aufwand und der Imageschaden stünden in keinem Verhältnis zum finanziellen Ertrag für den Haushalt.

Die ebenfalls angedachte Erhöhung der Grundsteuer B um bis zu 100 Prozentpunkte auf dann 610 Prozentpunkte wäre ebenfalls ein neuer Rekordwert unter den Städten der Pfalz, der insbesondere großflächige Unternehmen stark treffen würde, betont der IHK-Geschäftsführer. Die IHK begrüßt im Interesse guter Standortbedingungen in den Kommunen für die regionale Wirtschaft grundsätzlich die Entschuldung der Kommunen. „Das Land bleibt jedoch gefordert, Maßnahmen wie eine umfassende Kommunalreform und eine Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in Bereichen wie Jugendamt, Ausländerbehörde und Zulassungsstelle zu forcieren“, wird argumentiert.