Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit mehreren Vorhaben will die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Standort Kaiserslautern ihre Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr unterstützen. Die Bedarfe der Unternehmen werden derzeit in einer Umfrage ermittelt.

Für das neue Jahr hat sich die IHK einiges vorgenommen, berichtet Veronika Pommer, die seit etwas über einem halben Jahr Regionalleiterin des IHK-Standortes Kaiserslautern ist. Mit ihrem Team ist sie