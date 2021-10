Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Enkenbach-Alsenborn haben einen Spendenlauf für einen guten Zweck absolviert – für die von der Hochwasserflut betroffenen Schulkinder in Ahrweiler. 4400 Euro sind dabei zusammengekommen. Der Erlös geht an Schülerinnen und Schüler des Peter Joerres-Gymnasiums in Ahrweiler, teilt die IGS Enkenbach-Alsenborn mit. In den 34 Sportklassen und -kursen wurden fast 6000 Runden auf dem Sportplatz der Schule zurückgelegt – das sind etwa 2400 Kilometer. Die besten Laufergebnisse erzielten die Klasse 9d mit 141 Kilometern und die Klasse 8b mit 121 Kilometern. Im Nachgang haben die Kinder fleißig Sponsoren für ihre Laufleistung gesucht.