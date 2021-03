Die Zeit der Abwesenheit der 720 Schülerinnen und Schüler während des Lockdowns wurde in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Am Nanstein in Landstuhl genutzt, um rund 70 Klassen- und Fachsäle mit Präsentationsmedien auszustatten, teilt die Schule mit. Die Kosten dafür seien durch den Digitalpakt abgedeckt und beliefen sich auf etwa 120.000 Euro. Ein weiterer Schritt in der Digitalisierung sei damit abgeschlossen. Ab dem 8. März könne die Schule mit dieser neuen Ausstattung wieder starten. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl und Schulzweckverbandvorsitzender Peter Degenhardt betont: „Diese Investition ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einem möglichst optimalen digitalen Unterricht.“ Schulleiterin Dagmar Frank geht davon aus, dass als nächster Schritt das Internetvolumen und die Stabilität in den gesamten Gebäuden den Erfordernissen angepasst wird. „Wir sind derzeit dabei, diese Voraussetzungen zu schaffen“, sagt sie.