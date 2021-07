Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag über erste Erfolge in Bezug auf die Toilettenproblematik im IG Nord berichtet. Die Stadt sei mit der Wirtschaftsförderung Kaiserslautern (WFK) sowie den betreffenden Firmen, darunter ein großes Logistikunternehmen, in Kontakt. Die Lkw-Ansammlungen seien deutlich reduziert worden, an einer weiteren Reduzierung werde gearbeitet. Dank verkehrstechnischer Verbesserungen sei nun ein reibungsloseres An- und Abfahren der Lkw möglich. Die Sicherheitskräfte des Logistikunternehmens seien angehalten, auf einen guten Ablauf zu achten und die Straßen frei zu halten. Zudem schicke die Firma regelmäßig Mitarbeiter zum Aufsammeln von Müll. Weiter soll die Einfahrtssituation verbessert werden, mit dem Ziel, die Verweildauer der Fahrer zu verkürzen. „Sollte sich die Situation wieder verschlechtern, gibt es Überlegungen, dort Dixi-Toiletten aufzustellen“, so die Stadtverwaltung weiter.