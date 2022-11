Der Arbeitskampf in der Metall- und Elektrobranche ging kurz vor dem nächsten Verhandlungsgespräch mit weiteren Warnstreiks bei Opel am Donnerstag in die vorerst letzte Runde: „Die Nachtschicht ging zwei Stunden früher, und die Normal- als auch Spätschicht haben für je zwei Stunden die Arbeit niedergelegt und einen Demonstrationszug durchs Werk abgehalten, alle mit 100-prozentiger Beteiligung!“, sagt Thorsten Zangerle, Vorsitzender des Opel-Betriebsrates und Mitglied einer kleinen Verhandlungskommission der IG Metall. „Für sechs Stunden haben wir Opel lahmgelegt“, fasst Bernd Löffler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Kaiserslautern, zusammen. Die Stimmung sei „phänomenal“, denn aufgrund der Inflation seien die Forderung von acht Prozent Entgelderhöhung und damit die Streiks „ein Selbstläufer“, man müsse gar nicht mehr aufrufen. Jetzt „schielen alle nach Ludwigsburg, wo am Abend die Verhandlungen für das Pilottarifgebiet laufen“. Am Freitag werde dann entschieden, „ob wir das Ergebnis übernehmen oder im Arbeitskampf weitergehen“, und zwar mit 24-Stunden Warnstreiks bereits in der nächsten Woche bei Opel und General Dynamics.