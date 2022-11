Der bundesweit enorme Druck der Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche hat für das aus Arbeitnehmersicht sehr gute Ergebnis der Tarifverhandlungen gesorgt, sind sich Bernd Löffler, Erste Bevollmächtigter der IG Metall Kaiserslautern, und Thorsten Zangerle, Vorsitzender des Opel-Betriebsrats und Mitglied einer kleinen Verhandlungskommission der IG Metall, einig. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg wurde in der Nacht auf Freitag eine Lohnerhöhung um 5,2 Prozent für 2023, und darauf 3,3 Prozent für 2024 sowie eine Einmalzahlung von 3000 Euro ausgehandelt. Bei einer Forderung von acht Prozent über zwölf Monate sind Gewerkschaft sowie Betriebe damit sehr zufrieden, resümierte Löffler nach diversen Gesprächen. „In der gerade zu Ende gegangenen Hybrid-Tarifkommissionssitzung des Bezirks Mitte herrschte einhellige Zustimmung“, sagte er am Freitagnachmittag. Besonders die unteren Entgeltgruppen profitieren laut Löffler von der Einmalzahlung. „Solidarität hat gewonnen“ formulierte Zangerle das IG-Metall-Motto des Arbeitskampfes „Solidarität gewinnt“ erfreut um.