Was am Montag in Stadt und Kreis wichtig war.

Die Stadt möchte drei Gebäude aus dem Jahr 1922 in der Kaiserstraße auf dem Einsiedlerhof erhalten. Die Eigentümerin, die Baugenossenschaft Bahnheim, würde dagegen lieber neu bauen. Dabei würden mehr Wohnungen entstehen – Wohnraum, der in der Stadt gebraucht wird.

Im August ist das Landesimpfzentrum vom Opel-Gelände nach Landstuhl in die Bahnstraße 18 umgezogen. Dort erhalten Bürger aus Kaiserslautern und dem Landkreis eine Corona-Schutzimpfung. Wie läuft es dort? Die RHEINPFALZ hat nachgehakt.

Der Arbeitskampf in der Metall- und Elektrobranche geht weiter: In den Betrieben Gebr. Pfeiffer und General Dynamics wurde gestern für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Rund 250 Beschäftigte nahmen an dem Demonstrationszug und der abschließenden Kundgebung teil.

Das Forstamt Kaiserslautern startet am Wochenende wieder den beliebten Tannenzweigeverkauf. Kaufinteressenten können sich zum Selbstschneiden auf den Weg durch die „Rummelshald“ machen. Alle Infos zur beliebten Veranstaltung gibt es hier.

Wenn die Modellbaugruppe Sickingerhöhe in die Mehrzweckhalle in Queidersbach einlädt, strömen die Gäste in Scharen. Das war auch heuer wieder so. In der Halle aber gab es viel Neues zu entdecken.

Rund drei Millionen Euro investiert die Gemeinde Mackenbach in die Erweiterung ihrer Kindertagesstätte. Die Mensa soll zum Mittelpunkt der Einrichtung werden.