Lohn-Plus in Blumengeschäften und Gartencentern: Beschäftigte, die in Kaiserslautern in der Floristik arbeiten, erhalten fünf Prozent mehr Geld.

Rückwirkend zum Juli steigen die Einkommen in der Branche um drei Prozent. Bereits im Januar kommenden Jahres gibt es ein weiteres Plus von zwei Prozent, wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) weiter mitteilt.

Außerdem setzten Gewerkschaft und Arbeitgeber in ihrem Tarifabschluss ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe: Für jeden tariflich bezahlten Beschäftigten verpflichteten sich die Firmen, 170 Euro an die Betroffenen in den Flutgebieten zu spenden, wie die IG Bau erklärt.