Die Identität der toten Frau, die Mitte Dezember in der Staubörnchenstraße gefunden wurde, steht nach wie vor nicht fest.

„Es gibt in dem Fall nichts Neues“, sagte Bernhard Christian Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, am Freitag. Die Frau soll einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. „Wir gehen noch immer Vermisstenfällen im Ausland nach“, betonte er. Das sei sehr aufwendig, weil etliche Dokumente zunächst übersetzt werden müssten. Nicht ausschließen will die Polizei, dass sich die Tote illegal in Deutschland aufgehalten hat. Es könne aber genauso gut auch eine Touristin gewesen sein.

Wer mit einer Frau in Kontakt war, die plötzlich nicht mehr aufgetaucht sei, solle sich unbedingt melden, appelliert Erfort an die Bevölkerung. Theoretisch könnte die Frau auch als Betreuerin tätig gewesen sein. „Wir wissen es einfach nicht.“

Definitiv habe die Polizei auch nach einem Monat noch die Hoffnung, den Fall aufklären zu können. „Wir gehen nach wie vor Hinweisen nach und werten Spuren aus“, so der Polizeisprecher. Ein Tatverdächtiger, der im Dezember festgenommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß.