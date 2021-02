Die unbekannte Tote, die am 14. Dezember in der Kaiserslauterer Staubörnchenstraße gefunden wurde, ist identifiziert. Es handelt sich um Diana B. aus Ozd in Ungarn. Sie war offenbar als Pflegekraft nach Deutschland gekommen.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge war die ungarische Staatsangehörige zuletzt am 4. Dezember nach Deutschland eingereist, um als Pflegekraft eine Arbeitsstelle in München anzunehmen. Laut Polizei hat sie die Stelle aber nicht angetreten. Auch soll sie sich bereits im August 2020 in Saarbrücken aufgehalten haben, eventuell auch im Großraum Stuttgart. Die Polizei appelliert jetzt an die Bevölkerung, sich zu melden, wenn jemand Diana B. gesehen hat, sie beschäftigte, ihr ein Zimmer vermietet hatte.

Sonderkommission eingesetzt

Die Leiche der Frau, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, war in einer ruhigen Seitenstraße der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden. Die Polizei hatte sofort eine Sonderkommission eingesetzt. Die Fahndung lief europaweit. Über 150 Hinweise wurden ausgewertet. Die Polizei ging auch Vermisstenfällen im Ausland nach. Zuletzt hatte die Polizei die Bevölkerung immer wieder aufgerufen sich zu melden, beispielsweise, wenn jemand mit einer Frau in Kontakt war, die plötzlich nicht mehr aufgetaucht ist.

Suche nach Täter läuft weiter

Die Suche nach dem Täter läuft weiter. Kurz vor Weihnachten war ein 31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Er musste aber wenige Tage nach seiner Festnahme wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil die Staatsanwaltschaft auf Spuren gestoßen war, die den Mann entlasteten.