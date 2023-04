Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Krise: Mindestens bis 10. Januar soll der zweite Lockdown im Rahmen der Corona-Pandemie dauern. Die RHEINPFALZ will wissen: Wie kommen die Unternehmen in der Region mit diesen gravierenden Einschränkungen zurecht? Zum Auftakt der Serie berichten wir über das Restaurant Sommerhaus im Kaiserslauterer Universitätsviertel.

„Reh und Hirsch trifft auf Steak und Fisch“, lautet die Verheißung auf einem handgemachten Schild am eisernen Eingangstor. Doch rund 50 Meter weiter trifft der Gast an diesem frühen