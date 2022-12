Einst eine exklusive Wohngegend, ist der Betzenberg heute fast nur noch als Umgebung des Stadions bekannt. Doch er soll wieder zu einem attraktiven Wohngebiet werden: Architektur-Studierende der Hochschule haben verschiedene Modelle für ein solches Quartier der Zukunft entworfen und im Foyer des Rathauses ausgestellt.

„Das ist eine schöne Aufgabe“, lautete das Urteil des freien Kaiserslauterer Architekten Michael Burghaus über das Vorhaben. „Stefan, wir lassen das Stadion da, wo es ist!“, war sein Impuls an den Kollegen Stefan Staehle, Dozent an der Hochschule Kaiserslautern – und erntete damit Schmunzeln unter dem Publikum, das am Donnerstagabend zur Eröffnung der Ausstellung im Rathausfoyer gekommen war.

Das Interesse an der Zukunft des Betzenbergs war größer, als es die beiden Architekten erwartet hatten: Rund 20 Personen waren laut Burghaus geladen, mehr als doppelt so viele waren gekommen.

Vier Projekte wurden von den Studierenden kurz anhand von Modellen und Zeichnungen vorgestellt. Die größte Herausforderung war „die Dissonanz zwischen Stadionbetrieb und Wohnen“ aufzulösen, wie Staehle sagte – und „was alle super gemacht haben“, so sein Urteil. So wurden beispielsweise größere Häuserblöcke mit Gewerbe und Ärztehaus als Abschirmung zu Lärm und Menschenmassen an Spieltagen zum Stadion geplant. Der Autoanreiseverkehr könnte in Parkgaragen schon am Fuße des Betzenbergs verschwinden.

Einige Projekte sahen ein autofreies Quartier vor, in dem beispielsweise „Mobility-Hubs“ mit Bushaltestellen sowie Stationen mit Autos, Rädern und E-Rollern zum Leihen in maximal 200 Metern Entfernung zur Verfügung stünden.