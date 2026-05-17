Beim Idahobita-Aktionstag präsentierte sich die lokale LGBTQ-Bewegung am Samstag vereint in der Lauterer Fußgängerzone, um für Solidarität einzustehen.

Längst hat sich in Kaiserslautern eine lebendige und vielfältige Community entwickelt. Beim internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit – kurz Idahobita – ging es auch um Sichtbarkeit, darum Farbe zu bekennen in aufwühlenden Zeiten. Denn nicht jeder goutiert das Eintreten für Vielfalt und buntes Leben. Auch im Jahr 2026 müssen queere Menschen für Akzeptanz und Anerkennung streiten. Dabei finden die Veranstaltungen im Rahmen des Idahobita bereits seit 2011 in Kaiserslautern statt. Regelmäßig werden hierzu das Rathaus und das Fritz-Walter-Stadion mit Regenbogenfahnen beflaggt. In den sozialen Medien wurde deshalb die Stadt scharf angegriffen und das Hissen der Regenbogenfahne teils verächtlich, teils hasserfüllt kommentiert.

Auch Kyra Weider von „Schlau RLP“ nimmt diese Entwicklung seit geraumer Zeit wahr. Die ehrenamtlichen Projekte der Initiative bieten Bildungs- und Aufklärungsveranstaltungen zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt für Schulen und andere Einrichtungen an. Kyra Weider engagiert sich bereits seit acht Jahren für das Antidiskriminierungsprojekt und ist überzeugt davon, dass diese Arbeit „dringender denn je“ sei. Bei allen positiven Begegnungen seien die Tendenzen zu negativer Haltung und Ablehnung bei jungen Menschen wieder stärker zu spüren als früher. Dagegen gelte es anzukämpfen, sagt Weider.

„Die Ablehnung bei jungen Menschen nimmt wieder zu“

Das Thema hat die Aktivisten und Vertreter zahlreicher queerer Vereine und Einrichtungen an ihrem gemeinsamen Stand in der Marktstraße beschäftigt, wenngleich Torsten Wilhelm, einer der Mitorganisatoren des Queeren Zentrums Kaiserslautern, von „überwiegend guten, herzlichen Gesprächen“ berichtet. Die Rückschritte in der Gesellschaft seien jedoch nicht zu übersehen. Deshalb sei es so wichtig, dass die Community inzwischen Anlaufstellen für jeden, der Anschluss sucht, anbieten kann. Der erste Christopher Street Day (CSD) in Kaiserslautern im vergangenen Jahr habe diese Gemeinschaft weiter gestärkt, ist Wilhelm überzeugt

Am Idahobita soll an die Streichung von Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten der WHO erinnert werden. Das geschah am 17. Mai 1990, also gerade mal vor 36 Jahren. Es dauerte sogar noch bis ins Jahr 2018, ehe auch Transidentität als psychische Erkrankung gestrichen wurde. Queerfeindliche Tendenzen sind spätestens seit dem Erstarken der Rechten in Europa wieder salonfähig geworden, so der Eindruck der Betroffenen. Kristina-Ann Blumhoff vom FCK-Fanclub „Queer Devils“ stellt sich auf ihre Art gegen den Trend: „Ich lächle die Menschen an – und meistens kommt ein Lächeln zurück.“

Pride Week: Weitere Veranstaltungen geplant

Unterdessen laufen die Veranstaltungen im Rahmen der Pride Weeks in den nächsten Tagen weiter. Neben Stammtischen, Film- und Themenabenden sowie diversen Stammtischen werden die „Rosa Teufel“ ihr bereits sechstes queeres Fußballturnier mit Teams aus ganz Deutschland, aber auch aus Slowenien, Tschechien, England und den Niederlanden im SOC Sportpark ausrichten (30. Mai). Am 5. Juni findet auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters eine „Queer-Party“ statt.