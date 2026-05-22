Das hat man selten, dass einem der Bass das Bauchfell zum Flattern bringt. Aber die Bassistin Ida Nielsen ist ja auch kein Mensch, sie ist eine Maschine.

Nielsen handhabt ihren Elektrobass mit einem Können und vor allem einer Vehemenz, die in der Welt des Pop wohl einzigartig ist. Apropos Pop: Wenn jemand vor diesem Konzert im Cotton Club glaubte, dass Pop nicht gesellschaftsfähig ist, wurde er schnell eines Besseren belehrt.

Denn die eigentlich poppige Grundauslegung der Nielsen’schen Musik basiert auf einem wuchtigen Funk-Fundament. Gelegt einst von Größen wie James Brown, Sly & The Family Stone oder Isaac Hayes. Und eben zwischen Pop und Funk weitergeführt etwa von Prince. Mit dem Ida Nielsen ja lange auf der Bühne stand.

Mächtige Bühnenpräsenz

Die Frau, die an der Royal Danish Academy of Music studiert hat und ihren Bass im knalligen Slap-Stil spielt, ja die manchmal darauf losballert, dass einem die Augen Wasser geben, ist der klare Boss auf der Bühne. Kraftvoller kann man einen Bass nicht mehr spielen und die Bühnenpräsenz von Ida Nielsen könnte ebenso kaum mächtiger sein. Sie hat ihr Publikum vom ersten Moment an im Griff und gewinnt nicht nur durch ihr brillantes Spiel, sondern auch durch einen sicheren, steten und klaren Gesang.

Ihre Begleitband verkommt trotzdem nicht in einer Statistenrolle, sondern brilliert ebenso durchweg. Die Arbeit an E-Gitarre, K-Board und Schlagzeug lässt Titel wie „Son of Light“, „Bounce Back“ oder „Shake it off“ erst so vielseitig werden, wie sie sind. Zwischen Pop, Funk, Soul, Reggae, Rock, Hip-Hop oder gar Jazz changiert das Programm im ständigen Wechsel, inklusive perfekter Breaks und Rhythmuswechsel. Da bleibt den Gästen kaum Zeit, Luft zu holen und schon geht die wilde musikalische Achterbahnfahrt weiter.

Musikalische Wucht

Mit Ina Nielsen & The Funkbots steht eine verdammt hart arbeitende Band auf der Bühne, die gnadenlos professionell agiert und eine Musik liefert, die dem überraschenden Zusammentreffen mit einem ungebremsten D-Zug mit gusseiserner Front gleicht. Diese fast schon schmerzhafte musikalische Wucht lässt das Publikum am Ende schier sprachlos zurück. Die Energie, die dabei fließt, würde locker ausreichen, um noch fünf andere gute Bands zu beflügeln. Und sie hat auch locker dafür ausgereicht, dass man bei der Heimfahrt mit dem Rad plötzlich zwei Gänge höher als gewöhnlich fuhr. In der Dämmerung ohne Licht.