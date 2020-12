Josefa Klöckner wirbelt mit ihren 21 Jahren durch das Cheerleader-Training der Kaiserslautern Pikes mit Flick-Flacks, einem Handstandüberschlag oder anderen waghalsigen Übungen, die sie mit aller Leichtigkeit vollführt. Sie gehört zum festen Bestandteil des Teams und hat ein großes Talent für den Cheerleading-Sport entwickelt. Aber sie ist auch als Turnerin beim TuS Hohenecken engagiert.

Trainerin für die Jüngsten

In Zeiten des Coronavirus wünscht sie sich eines ganz besonders zurück: „Ich will wieder den Teamspirit fühlen, mein Team Cheers und Turner sehen“, sagt die Studentin für duale Arbeit. Denn das Kollektiv könne man, entgegen vieler anderer sportlicher Faktoren, nicht über Videotraining herstellen. „Für mich ist das Team ganz wichtig, sowohl als Sportler, als auch als Trainerin“, erzählt Klöckner, die sowohl die kleinsten Turner des TuS Hohenecken, als auch die Juniors Cheers der Pikes trainiert.

Auch die ausgeprägten Bewegungsabläufe als Turnerin wünscht sich die Studentin, die früher im Leistungsturnen unterwegs war und bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften auf dem Treppchen gelandet ist, unbedingt wieder zurück. Sie nahm bereits an Gau-Meisterschaften teil. Immer wieder erreichte sie bei Titelkämpfen gute Platzierungen. „Ich turne schon, seit ich laufen kann“, fügt Klöckner an.

Die Halle nach Hause holen

Ein Ersatzprogramm hat sich die TuS-Trainerin jedenfalls schon überlegt. „Mir wurde der tägliche Ausgleich genommen. Man hat da schon einen Bewegungsdrang. Manchmal turne ich auch einfach in meinem Zimmer herum. Man muss sich dann die Halle nach Hause holen“, erzählt die 21-Jährige. Aber nicht nur im eigenen Zimmer werde geturnt. So muss auch der hauseigene Garten die Turnmatte ersetzen. „Flick-Flacks im Garten, Dehnen oder auch eine Handstand-Challenge mache ich dann da“, beschreibt Klöckner. Sie hat sich eine besondere Aufgabe für die Zeit bis zur Wunscherfüllung gesetzt. „Bei der Handstand-Challenge versuche ich, ob ich es schaffe, eine Minute im Handstand zu bleiben. An guten Tage schaffe ich das dann auch“, erzählt Klöckner lachend.

