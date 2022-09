Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern wurde am Dienstag der Prozess gegen einen 30-jährigen Angeklagten fortgesetzt, dem unter anderem zahlreiche Bedrohungen und Beleidigungen vorgeworfen werden.

18 Vergehen hat die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage aufgelistet, die der Mann im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit, zwischen September 2021 und Februar 2022, in Kaiserslautern begangen haben soll. Dabei soll er wiederholt Polizeibeamte und Mitarbeiter des Roten Kreuzes bedroht und beleidigt haben. Auch habe er eine Machete, einen Schlagring und ein Wurfmesser bei verschiedenen Gelegenheiten mitgeführt, Klingelschilder und Haustüren in seiner Nachbarschaft mit Hundekot verschmiert, Cannabis besessen und gegen ein Waffenbesitzverbot verstoßen. Das Schwurgericht ist zuständig, weil eine dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt.

Am Dienstag wurden weitere Zeugen gehört. Ein Mann berichtete, in der Nähe seiner Wohnung mit einer Machete bedroht worden zu sein. Der Bedrohte, der angab, den Angeklagten nur vom Sehen her zu kennen, berichtete, dass sich der Angeklagte ihm zugewandt und gerufen habe: „Ich schlag’ dir den Kopf ab!“ Dabei habe er mit einer mitgebrachten Machete herumgefuchtelt.

Bei einer anderen Gelegenheit sei er dem Angeklagten einmal im Wald begegnet, wo es auch zu einer bedrohlichen Situation gekommen sei, als der in die Luft geboxt habe. Über Monate hinweg sei der Angeklagte sowohl tagsüber als auch nachts immer wieder durch seine Wohngegend gelaufen und habe aufgebracht herumgeschrien.

Ein anderer Zeuge aus der Nachbarschaft des Angeklagten bekundete, den 30-Jährigen früher als höflichen Mann kennengelernt zu haben. Inzwischen habe er wegen ihm aber Angst um seine Tochter. Nachbarn hätten berichtet, dass der Mann bei einer Gelegenheit einmal anderen Nachbarn mit einem Messer bedroht habe, auch sei er von anderen immer wieder aggressiv erlebt worden. Ihn selbst habe er einmal als „Spasst“ tituliert und nachdem er ihm gesagt habe, dass er Landesbeamter sei gedroht: „Ich werde euch alle abknallen!“, berichtete der Zeuge weiter. Auch habe der Mann ihn zum Kampf „eins gegen eins“ herausgefordert. Bislang sei er aber ihm gegenüber nur verbal ausfallend geworden, obwohl er oft aggressiv auftrete.

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes berichteten, dass der Angeklagte nachts an der Rettungswache erschienen, sie beleidigt und zum Kampf aufgefordert hätte. Dabei habe er Boxhandschuhe mitgeführt und sie auf das häufige Betätigen von Blaulicht und Martinshorn angesprochen.

Auf Antrag der Staatsanwältin stellte das Gericht drei angeklagte Vergehen als unwesentliche Nebenstraftaten ein, sodass nur noch 15 Taten Prozessgegenstand sind. Die Verhandlung wird am Donnerstag mit dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, den Plädoyers und dem Urteil fortgesetzt.