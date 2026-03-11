Eine junge Mutter aus Kaiserslautern soll 2500 Euro mehr an Betriebs- und Heizkosten berappen – das fordert ihre Vermieterin, die GTC Peach. So einiges daran wirft Fragen auf.

Wer all die Klagen hören will, den erneuten Aufschrei der Machtlosigkeit, der ist hier am richtigen Ort. Posener Straße 1-15, eine Wohnblocksiedlung am Stadtrand. Grauer Beton. Im fünften Stock lebt Saskia Mayer, Mutter von drei Kindern, und an einem verregneten Februarmorgen sagt sie in der Küche ihrer 80-Quadratmeter-Wohnung: „Ich hab’ panische Angst, dass wir bald raus müssen. Ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll.“ Die Miete, seufzt die junge Frau und rechnet vor. 940 Euro warm, auf diesen Monatsbetrag lässt sie sich aktuell runden – und da sind die ständigen Nachzahlungen nicht mal inbegriffen. Saskia Mayer, so erzählt sie es an diesem Vormittag, werde an die Grenzen des Erträglichen stoßen. Wenn die Miete unaufhörlich steigt, in „astronomische Höhen“, wie sie sagt, dann müsse die Familie irgendwann umziehen.

2500 Euro mehr im Jahr an Betriebs- und Heizkosten, wie solle sie das denn bitte schaffen?

Man weiß in dieser Geschichte gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Bei den überall gewachsenen Preisen, die auch Vermieter gehörig unter Druck setzen? Bei der Eigentümerin der Blocks in der Posener Straße: der GTC Peach Verwaltungs GmbH – den meisten bekannt als Peach Property? Oder doch bei den nackten Zahlen, schwarz auf weiß, die die massiv erhöhten Rechnungen dokumentieren?

1030 Euro soll sie für das Jahr 2024 nachzahlen

Am besten alles der Reihe nach. Als Mayer, heute 30, im Mai 2023 einzieht im fünften Obergeschoss, soll die Unterkunft nicht auf Dauer sein, eine Übergangslösung bloß. Sie musste raus aus dem Peach-Komplex in der benachbarten Marienburger Straße – wegen eines argen Schimmelbefalls, erinnert sie sich. Der Familie wird damals als „Ersatz“ eine Drei-Zimmer-Wohnung zugeteilt, seitdem wartet sie. Auf vier Zimmer, Küche, Bad. 800 Euro beträgt anfangs die Warmmiete, doch später wird Peach sie hochschrauben. Heute zahlt Saskia Mayer 936 Euro im Monat. Gut, denkt sie sich zu der Zeit, kein Grund zum Protest. Allerdings landet am 27. November 2025 ein Schreiben von GTC Peach im Briefkasten: die Betriebs- und Heizkostenabrechnung für 2024. Darin fordert das Unternehmen eine Nachzahlung – von 1030 Euro, zusätzlich zu den extrem angezogenen Vorausleistungen.

Erst mal mag das wenig auffällig klingen. Nur werfen die Forderungen mit Blick auf vergangene Rechnungen und die Praktiken, wie sie erstellt worden sind, Fragen auf. Vor allem: Verlangt Peach nicht viel zu viel Geld von der Frau?

„Von Jahr zu Jahr wird die Miete höher, das wird immer schlimmer“, sagt sie und knöpft sich frierend die Jacke zu. „Ich heize so sparsam, dass ich kaum noch die Heizung an hab’ – aus Angst vor den Nebenkosten!“ Ihre Abrechnungen konnte die RHEINPFALZ einsehen, aus ihnen geht hervor: Für 2024 soll Mayer 2465 Euro fürs Heizen überweisen – im Vorjahr wollte Peach noch 865. Allein der Preis fürs Warmwasser schoss von gut 400 auf 1365 Euro nach oben. Man könnte die Kostenexplosion jetzt mit einem maßlosen Verbrauch begründen, schon klar. Wäre da nicht das in den Papieren bestätigte Vorgehen, dass GTC Peach diesen einfach schätzt. Und das, obwohl die Zähler intakt sind, wie Mayer zeigt. Offenbar hat sich die Firma dabei nicht mal am Vorjahr orientiert, sondern drastisch höhere Werte notiert. Zahlen, „die niemals stimmen können“, sagt die Mieterin. Dass sie permanent aufs Neue drauflegen muss, empfindet sie als skandalös.

Die junge Mutter hat eine Anwältin eingeschaltet

Wie die GTC Peach Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin auf die Beträge kommt, ist nach Überprüfung der Unterlagen tatsächlich undurchsichtig. Auf der Abrechnung heißt es lediglich, der Verbrauch werde „nach vergleichbaren Räumen geschätzt“. Der RHEINPFALZ-Nachfrage, ob das die gängige Praxis ist, weicht die Gesellschaft aus; sie schweigt zu den Vorwürfen. Man bewege sich bei der Kalkulation „selbstverständlich im rechtlichen Rahmen“, erklärt sie. Jeder, so Peach, dürfe sich mit seinen Reklamationen melden.

Am 12. November jedenfalls hatte die Eigentümerin das schon einmal geschrieben. Damals hängte sie eine Nachricht in die Flure des Blocks, eine Vorwarnung, versehen mit dem Hinweis „An alle Mieter“. Bald würden die Nebenkostenabrechnungen für 2024 verschickt, teilte die Investorin da mit – und listete gleich auf, was Hausbewohner danach tun dürften. Oder eher: was sie strikt zu unterlassen hätten. Wer mit seinen Beschwerden im GTC-Peach Point aufkreuzt, oben in der Königsberger Straße, der werde wieder heimgeschickt, so hieß es sinngemäß. „Einwände oder Widersprüche (...) können nur schriftlich eingereicht werden“, kündigte Peach an. Denn darum müsse sich die Zentrale kümmern, in Berlin. Widerspruch, den hat Saskia Mayer eingelegt – am 17. Dezember, über ihre Anwältin.

In dem Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt, bemängelt die Juristin unter anderem, dass „die Kosten für die Heizung nicht nachvollzogen“ werden können. Und dass eine Schätzung generell „nicht zulässig“ sei, wenn die Lesegeräte funktionieren. Geantwortet hat Peach inzwischen zwar, gerade am 5. März – die Einwände ignoriert die Eignerin aber größtenteils. Mayer sagt, ihre Anwältin bleibe dran an der Sache. So viel dazu.

GTC Peach lehnt ein persönliches Gespräch ab

Der nächste Aufreger dann, die Betriebskosten. Von Abwasser bis Hausmeister. Rund 2230 Euro hatte Mayer noch für 2023 zahlen müssen, 3120 Euro sollen es für 2024 sein. Wie das? Nun ja, statt der 280 Euro an Gebäudeversicherung soll sie jetzt 650 berappen, statt der 311 Euro für den Müll knapp 500, und für die Gartenpflege, da fallen nicht mehr 136 Euro an, sondern über 200 – „dabei haben wir gar keinen Garten“, sagt Saskia Mayer. All das rieche für sie nach Abzocke.

Mit den gravierenden Erhöhungen konfrontiert, meldet sich GTC Peach mit einem kurzen Statement, wenige Zeilen. Als Vermieterin lege sie alle Rechnungen eben auf die Bewohner um, schreibt sie. Es sei „in unserem Interesse, die Kosten (...) gering zu halten“ – wegen steigender Preise aber schwierig. Keine Stellung bezieht Peach hingegen zu der Anschuldigung, das Trinkwasser mit veralteten Zählern zu messen, solchen, deren Eichfrist seit Jahrzehnten abgelaufen ist – was gegen das Gesetz verstieße. Und zur Frage, wieso die Miete auf Basis der galoppierenden Nebenkosten ständig neu berechnet wird: mit geschätzten Verbrauchswerten. „Wir wären längst weg“, sagt Mayer, „aber Peach kauft hier alles auf“. Ihre Wohnung, meint sie, zahle nach schwerer Krankheit gerade das Amt. Wenn sie in ein paar Wochen wieder ihren Job antritt, alleinerziehend mit drei Kindern, reiche das Geld wahrscheinlich hinten und vorne nicht. 80 Quadratmeter, die könne sie sich bald nicht mehr leisten.

Ein persönliches Gespräch mit der RHEINPFALZ in den Räumen des Unternehmens lehnt GTC Peach übrigens ab. Wie bereits im November, als die Redaktion wegen einer Rattenplage an den Häusern der Slevogtstraße nachhakte, wollen sich die Verantwortlichen nicht vor Ort äußern. Zahlreiche Fragen: ungeklärt.

Saskia Mayer, die junge Frau aus der Posener Straße, ist mit all ihren Beschwerden nicht alleine, längst nicht. Einige Peach-Kunden aus anderen Stadtvierteln haben bestätigt, von ähnlich hohen Abrechnungen überrumpelt worden zu sein, so mancher spricht von einem „Schock“. Miete, Heiz- und Betriebskosten, Nachforderungen. Über tausend Euro – mal eben draufgeschlagen, mit einer DIN-A4-Seite.

Ihr sei bloß der Hilferuf geblieben, sagt Mayer an diesem Morgen, der Gang an die Öffentlichkeit. Große Hoffnungen, gesteht sie, mache sie sich keine.