Angela Koch spielt beim Tischtennis-Oberligisten TSG Kaiserslautern II. Die 20-Jährige, die beim Tabellenzweiten im Spitzenpaarkreuz antritt, wünscht sich eine Rückkehr zu ihrem Sport. „Ich bin vor dem Corona-Lockdown immer dreimal pro Woche ins Training gegangen. Mir fehlt die Regelmäßigkeit“, sagt Koch, die derzeit eine Ausbildung bei einer Versicherung absolviert. Insbesondere vermisse sie ein gewisse Routine im Tischtennissport, die in der Oberliga möglicherweise erst ab der Saison 2021/2022 eintritt, weil diese Spielrunde auf eine Einfachrunde mit nur acht Partien verkürzt wurde. „Ich brauche mein Training einfach“, fügt Koch an, die zur Spitze des Pfalz-Tischtennis gehört.

Als Ausgleich zum fehlenden Sport, macht Koch zurzeit zu Hause des Öfteren ein Fitness-Workout. „Andere Möglichkeiten habe ich nicht großartig. Wir haben zu Hause keine eigene Tischtennisplatte“, fügt die TSG-Spielerin an. Einen Sparringspartner hätte sie jedenfalls. Denn Vater Andreas Koch ist im Senioren-Tischtennis unheimlich erfolgreich, war dort sogar schon deutscher Meister und ist eine Institution des Saarländischen Tischtennisbund.

Die sozialen Kontakte, die sie sich zurückwünscht, beschränken sich nicht nur auf ihre Freunde. „Mir fehlt auch der Kontakt zu meiner Oma und meinem Opa. Sie sind beide Risikopatienten“, sagt die Offensivspielerin aus Merzig (Saarland), die im Nachwuchsbereich eine Vielzahl von Titel einfuhr und lange dem Saar-Kader angehörte.

Die Serie

In der Rubrik „Mein Wunschzettel“ schildern Sportler aus allen möglichen Bereichen jeden Tag in der Adventszeit, was sie sich gerade jetzt wünschen.