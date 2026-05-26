Tobias Liebrich aus Kaiserslautern rettet bei einem Hausbrand eine Frau und einen Hund. Momente später stürzt das Dach ein. Nun spricht er über Angst, Mut – und eine Ehrung.

Wenn Tobias Liebrich heute seinen Cousin besucht, fällt sein Blick immer wieder auf das Nachbarhaus, das durch einen Brand vor gut einem Jahr zerstört wurde und dessen eingestürztes Dach noch heute von der verheerenden Wirkung des Feuers erzählt. Liebrich war als einer der ersten vor Ort und rettete eine Bewohnerin vor den sich ausbreitenden Flammen.

Es ist ein Freitagmittag, der 4. April 2025. Tobias Liebrich renoviert zusammen mit seinem Cousin dessen Haus. „Auf einmal habe ich Rauchgeruch wahrgenommen“, erinnert sich der 32-Jährige. An etwas Schlimmes denken die beiden jungen Männer bei ihrer Arbeit da noch nicht. Erst als der Geruch stärker wird, schaut Liebrich aus dem Fenster und sieht, dass es aus dem Haus schräg gegenüber stark qualmt. „Ich bin dann raus, ein Mann lief im Vorgarten auf und ab. Ich habe gefragt, ob er Hilfe braucht, ob noch jemand im Haus ist“, erzählt Liebrich. Doch sein Gegenüber stand wohl unter Schock, war zu keiner Antwort fähig. „Ich habe dann gesehen, dass am mittleren Fenster eine Frau steht“, erzählt Liebrich. Die Feuerwehr sei schon alarmiert gewesen. Doch weil der Rauch immer stärker wurde, habe er versucht, sie zum Gehen zu bewegen. Die Frau sei zu schlecht zu Fuß gewesen, habe ihm gesagt, dass sie ohne Hilfe nicht aus dem Haus kommt.

Ein lauter Knall, dann ein zweiter: Liebrich ist alarmiert

Liebrich überlegte nicht lange – auch wenn er keine Erfahrung im Umgang mit Feuer hat, nie bei einer Freiwilligen Wehr war. „Ich wollte einfach helfen. Es war relativ klar, dass sie sonst wahrscheinlich nicht überleben würde. Ich stand ja noch da und habe mich mit ihr in ihrer akuten Notlage unterhalten. Man handelt dann nur noch, die Gedanken kommen erst hinterher“, berichtet er. Es musste schnell gehen. Liebrich holte eine kleine Holzleiter aus dem Haus seines Cousins, kletterte durch eines der Fenster des brennenden Nachbarhauses ins Innere, zog die Leiter ein. „Dann habe ich festgestellt, dass auch noch ein Schäferhund im Haus war.“ Den habe er gepackt und aus dem Fenster gehievt, sich dann mit der Leiter zu der Frau vorgearbeitet. „Ich habe im ersten Moment noch keine Flammen gesehen, ich konnte auch noch atmen. Die Räume waren zwar schon verraucht, aber es ging noch“, erzählt er.

Nur mit Mühe und mit seiner Hilfe sei die Frau die Leiter Sprosse für Sprosse nach oben geklettert. „Es musste schnell gehen, ich habe gemerkt, dass es immer weiter qualmt, die Hitzeentwicklung war schon stark zu spüren“, erzählt Liebrich von den dramatischen Minuten. „Die Frau saß dann auf dem Fensterbrett. Da habe ich an der Tür hinter uns die Flammen gesehen. Ich habe sie dann nur noch rausgedrückt“, erzählt Liebrich. Er selbst kletterte schnell hinterher ins Freie: „Während ich im Haus war, hat es zweimal laut geknallt.“ Was es war, weiß Liebrich bis heute nicht. Die Gasleitung, die die Feuerwehr während der Löscharbeiten abklemmen musste, weil sie bereits stark beschädigt war? Der nachgebende Dachstuhl? Dass die Rettungsaktion richtig knapp war, „hat mir hinterher ein Feuerwehrmann erzählt. Es hätte nicht länger dauern dürfen, denn kurz danach ist das Dach eingestürzt“.

In Gedanken immer wieder bei der Familie

Mit 50 Mann löschte die Feuerwehr den Brand, sie schätzte den Schaden damals auf eine niedrige sechsstellige Summe, das Haus ist bis heute unbewohnbar. „Ich bin einfach nur froh, dass niemand verletzt wurde und alles einen guten Ausgang hatte. Ich war dann noch im Krankenhaus, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen, aber es war alles okay“, berichtet Liebrich. Der Tag sei dann einfach normal weitergelaufen. „Wir haben renoviert“, erzählt der Kaiserslauterer. Man suche wieder Normalität, könne gar nicht realisieren, was da wirklich geschehen ist. „Erst ein paar Tage später kamen die Gedanken, was bei der Aktion hätte passieren können und dass es vielleicht gar nicht so schlau war, da einfach ohne jedes Wissen und Erfahrung reinzugehen. Aber das überlegt man sich in so einem Moment nicht“, erzählt Liebrich. „Ich glaube, ich würde nochmal so handeln“, sagt er.

Und heute, ein Jahr später? Wie oft muss er an das Erlebte denken? „Mir geht das zum Glück nicht so sehr nach, es belastet mich nicht.“ Natürlich denkt er immer mal wieder daran, wenn er irgendwo Rauch wahrnimmt oder wenn er in der Straße zu Besuch ist und das Haus sieht. Doch dann sind es weniger die Bilder der Rettung, die in ihm aufsteigen. „Ich denke dann eher an die Familie. Wie es ihr heute wohl geht, ob sie das gut überstanden hat, was ich selbst machen würde, wenn ich auf einmal nichts mehr hätte“, sagt er.

Dass er der Frau das Leben gerettet hat, freut Liebrich, „aber heldenhaft habe ich mich nicht gefühlt. Die Feuerwehrleute sind mit solchen Dingen jeden Tag konfrontiert und riskieren ihr Leben. Sie sind die eigentlichen Helden“. Dem Land Rheinland-Pfalz war Liebrichs Einsatz einen Preis wert. Anfang Mai erhielt er die Rettungsmedaille des Landes aus den Händen von Innenminister Michael Ebling. Ein ehrenvolles Gefühl sei es gewesen, „von jemandem, der ein hohes politisches Amt im Land ausübt, eine Urkunde verliehen zu bekommen. Ich war schon stolz, dass ich geehrt werde und finde es schön, dass es dafür eine Medaille und eine Urkunde gibt“, erzählt er. „In solchen Momenten kommt das Erlebte natürlich wieder hoch und man denkt an den Tag zurück.“