Wer am Mittwoch um 12 Uhr gen Himmel blickte, sah strahlenden Sonnenschein. Nichts deutete auf das Gewitter mit Graupelschauer hin, das um 11 Uhr über die Stadt gezogen war, just als die Skulptur „I love KL“ auf der Wiese vor dem Pfalztheater enthüllt werden sollte. In New York und Kuala Lumpur gebe es vergleichbare Werke. „Heute haben wir gemerkt, dass wir nicht in Kuala Lumpur sind“, sagte Initiator Hans-Peter Frohberger lachend in der Fruchthalle, wo man Unterschlupf fand.

Das Selfie-Objekt soll ein Baustein für den Neustart der Innenstadt nach der Pandemie sein. Mit so manchem Selfie werde künftig in den Sozialen Netzwerken Werbung für Kaiserslautern gemacht, sagte Bürgermeisterin Beate Kimmel erfreut, die sich bei den Mitstreitern und Sponsoren, Dienes Packaging, General Dynamics, Werbeatelier Götz, Geologe Michael Rochmes und Statiker Herbert Weimer, für die eine Tonne schwere Skulptur im Wert von 30.000 Euro bedankte. Gefertigt wurde sie mit über 200 Metern Schweißnähten von Azubis von General Dynamics.