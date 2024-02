Am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr fanden in der Straße „Im Unterwald“ Bauarbeiten statt. Hierzu wurde durch die Stadtverwaltung auf der Fahrbahn ein mobiler Hydrant an das Wasserverteilungssystem angeschlossen und für den Verkehr abgesichert, wie die Polizei mitteilt.

Ein unbekanntes Fahrzeug überfuhr die Absperrung und den Hydranten. Hierdurch riss dieser am Anschluss ab und wurde beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.