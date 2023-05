Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag startet der Unterricht in der Volkshochschule (VHS). Dank neuer Technik können etliche Kurse künftig von überall via Internet verfolgt werden. Dabei spielt Künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle.

Die Kamera hat den Dozenten genau im Blick – bewegt er sich, folgt sie ihm mit ihrem Auge in Echtzeit quer durch den Raum. Schreibt er etwas auf die Tafel, zoomt sie näher heran und übermittelt