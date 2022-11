Laut Stadtverwaltung bekommen die gemeldeten Hundebesitzer im Stadtgebiet ab sofort per Post ihre Hundesteuermarken zugesendet. Der Versand war eigentlich bereits für Ende August vorgesehen, hatte sich aus technischen Gründen aber um einige Monate verzögert.

Gemäß der vom Stadtrat im Dezember 2021 beschlossenen neuen Hundesteuersatzung wurden in Kaiserslautern Hundesteuermarken eingeführt. Für jeden Hund, dessen Haltung im Gebiet der Stadt Kaiserslautern angemeldet wurde, wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, die im Eigentum der Stadt verbleibt. Die gültige Hundesteuermarke ist außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes von dem Hund sichtbar zu tragen. Hundehalter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadtverwaltung Kaiserslautern die gültige Hundesteuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. In den folgenden Wochen ist vermehrt mit Kontrollen des Kommunalen Vollzugsdienstes im Stadtgebiet zu rechnen, kündigt die Verwaltung an. Der Versand erfolge zusammen mit dem Hundesteuerbescheid für 2023. Bei Fragen steht die Abteilung Steuern des Referats Finanzen unter der Telefonnummer 0631 365-2555 „gerne unterstützend zur Seite“, so die Verwaltung.