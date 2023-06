Künftig dürfen im Warmfreibad auch Hunde schwimmen – jedenfalls am Ende der Saison. Wie der Stadtrat am Montag beschlossen hat, dürfen die Vierbeiner am 23. September ins kühle Nass springen.

Zuvor hatte der Sportausschuss bereits die Empfehlung abgegeben, das Hundeschwimmen in Kaiserslautern einzuführen. Voraussetzungen sind, dass mindestens zwei Badeaufsichten, mindestens je eine Reinigungs- und eine Kassenkraft an dem Tag im Dienst sind, außerdem soll das Sportreferat Vereine, beispielsweise Hundesportvereine, ansprechen und auf den Tag hinweisen. Der Eintritt für Hunde soll 4,10 Euro kosten, Erwachsene zahlen 1,90 und Kinder und Jugendliche haben an dem Tag freien Eintritt. Ohne Diskussion stimmte der Stadtrat in der Sitzung am Montag einmütig der Beschlussvorlage zu.