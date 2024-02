Zwischen 500 und 800 neue Setzlinge haben Schüler der Kurpfalz-Realschule Plus an drei Tagen gepflanzt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die Volksbank Kaiserslautern und Förster Jan Christoffel unterstützten die sechsten Klassen bei ihrer Aktion im Stadtwald Kaiserslautern.

„Bei uns im Wald waren viele Fichten vom Borkenkäfer befallen, weshalb sie leider gefällt werden mussten“, erklärt Jan Christoffel. „Als die SDW auf mich zukam und mir dank der Kooperation mit der Volksbank alles Nötige für eine solche Aufforstung zur Verfügung stellte, hatte ich die Idee, das mit einer Gruppe junger Leute zu machen, die sich für das Thema Wald interessieren.“ Da sich der betroffene Wald direkt vor der Haustür des Schulzentrums Süd befindet, bot es sich an, dort anzufragen, ob die Schule an dem Projekt interessiert sei. Er stieß auf positive Resonanz und die Lehrer und Schüler der sechsten Klassen erklärten sich zur Unterstützung bereit.

Damit die Aufforstung reibungslos abläuft, gaben Förster Christoffel und Forstwirt Emil Höbel den Schülern eine kurze Einweisung, dann gingen die Schüler voller Eifer an die Arbeit. „Wir haben uns für Eichen, Edelkastanien, Linden, Elsbeeren, Speierlinge und Weißtannen entschieden, da diese sehr resistent gegenüber dem Klimawandel sind“, erklärt Christoffel. „Damit aus den Setzlingen später große Bäume werden, nehmen wir eine sogenannte Klumpenpflanzung vor. Dabei werden 16 Pflanzen um einen Mittelstab herum gepflanzt. Im äußeren Ring des Klumpens setzen wir dann zusätzlich Linden und Eichen als dienende Baumart, die den inneren Ring schützen.“

Waldabschnitt ist Teil des Schulwegs für viele

Lehrer Thomas Erb, der die sechste Klasse bei der Aktion betreut, ist ebenfalls von der Bereitschaft seiner Schüler begeistert. „Am Vormittag haben wir im Unterricht zunächst über den Wald und die verschiedenen Baumarten gesprochen. Im Vergleich zur Gruppe vom Vortag haben wir leider schlechteres Wetter erwischt, allerdings hält das die Kinder trotzdem nicht davon ab, voller Begeisterung etwas für unseren Wald zu tun“, erklärt er. „Für die Schüler, die zu Fuß kommen, ist dieser Waldabschnitt Teil des Schulwegs. Deshalb ist es umso schöner, wenn wir den Kindern auf diese Weise die Bedeutung des Waldes näher bringen. Zudem können sie im Vorbeigehen immer wieder betrachten, was sie zur Aufforstung beigetragen haben und auch ein bisschen stolz auf sich sein.“ In drei Tagen pflanzten die Sechstklässler in der vergangenen Woche zwischen 500 und 800 Setzlinge.

Alexander Kostal, Vorstandsmitglied der Volksbank, erklärt: „Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in unserer Bank. Mit der Finanzierung von Pflanzaktionen wie dieser übernehmen wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels.“ Auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erfreut sich am Engagement der Schüler. „Uns ist es wichtig, dass sich die jungen Menschen für unseren Wald einbringen und sich für den Klimaschutz vor Ort einsetzen“, sagt Alexandra Knapp von der SDW.