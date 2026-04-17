Beim Offenen Campus auf dem Hochschulgelände informieren sich zahlreiche Besucher über das Studienangebot.

Auf der Campusmeile der Hochschule Kaiserslautern standen den Besuchern alle Türen offen. Die Verantwortlichen hatten das Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei in einen bunten Markt der Möglichkeiten verwandelt; die Verbindung aus historischer Industriearchitektur und moderner Hochschulinfrastruktur schuf ein einladendes Campus-Flair.

Oberstufenschüler, Mütter mit ihren Töchtern und frisch gebackene Abiturientinnen fanden ein Programm, das von einer Vorlesung über Wärmepumpen über die Vorstellung des Studiengangs Wirtschaftsinformatik bis zur allgemeinen Studienberatung reichte. Das Kaleidoskop der 70 Angebote war so breit, dass flanierende Gäste gut von Hochschulangehörigen zu unterscheiden waren – viele trugen den Programmzettel als Erkennungsmerkmal sichtbar bei sich.

Andrang bei Architekten und Bauingenieuren

Auf die Frage der RHEINPFALZ nach Interessen erklärten die meisten jugendlichen Besucher, sie wollten sich zunächst einen allgemeinen Überblick verschaffen. Für Lia Newa und Lovis Scheipers galt das nicht. Im Fachbereich Architektur studierten sie in der Ausstellung „Studienarbeiten“ Gebäudemodelle, die an Anlagen zum Abstellen von Fahrzeugen erinnern. „Wir sind im Kunstkurs der Stufe 11 vom Ritterberg-Gymnasium“, sagten sie. In einem weiteren Ausstellungsraum zum Thema „Bauen“ standen Saynab und Hala Rede und Antwort: „Wir haben gerade Abitur gemacht und sind hier, um uns einen Überblick über die Studienmöglichkeiten zu verschaffen.“

Besonders die Räume der Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen verzeichneten schon früh regen Zulauf. Das lag einerseits an den anschaulichen Präsentationen mit ihren Modellbauabteilungen. Andererseits zeigte sich auf dem freien Platz zwischen den nüchternen Zweckbauten, wie attraktiv studentisches Leben sein kann: Bei Ausschank und Musik kamen jene Gespräche zustande, die den Offenen Campus ausmachen. Hier hatte sich das jüngere Publikum in großen Gruppen zusammengefunden; die Grenze zwischen Hochschulangehörigen und Gästen verwischte. Dem Besucher konnte sich dabei durchaus der Eindruck aufdrängen, dass örtliche Traditionen bei der Studienwahl weiter eine Rolle spielen.

Die Hochschule Kaiserslautern ist die direkte Nachfolgerin der früheren fachspezifischen Ingenieurschule. Die Ausbildung im Bauingenieurwesen hat in Kaiserslautern eine mehr als 160-jährige Tradition. Vorläufer war unter anderem die Pfälzische Ingenieurschule für Bau- und Maschinenwesen. Im Jahr 1971 wurde diese Ingenieurschule zusammen mit anderen höheren Fachschulen des Landes in die neu gegründete Fachhochschule Rheinland-Pfalz überführt.